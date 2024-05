Ações europeias têm queda semanal com ressurgimento de preocupações sobre juros

Cortes nos juros trazem financiamento mais barato para empresas e consumidores, o que pode se traduzir em mais negócios e lucros.

No entanto, investidores ficaram mais cautelosos depois que autoridades de política monetária europeias alertaram sobre o afrouxamento monetário para além de junho, buscando evitar um aumento nas pressões dos preços, especialmente se o Fed continuar a adiar seu ciclo de cortes.

Atualmente, operadores estão precificando 55 pontos-base de cortes pelo Banco Central Europeu (BCE), abaixo dos 67 pontos de uma semana atrás.

Os rendimentos dos títulos da zona do euro registraram sua maior alta semanal em um mês depois que uma pesquisa mostrou que a atividade empresarial da zona do euro expandiu no ritmo mais rápido em um ano em maio, enquanto dados separados confirmaram que a economia da Alemanha cresceu no primeiro trimestre de 2024.

"Com a retomada da dinâmica de crescimento e a inflação ainda em declínio, o (BCE) está em uma posição favorável para aguardar os dados nos próximos meses antes de assumir compromissos firmes sobre a trajetória das taxas de juros", disseram analistas do Danske Bank em uma nota.

As ações defensivas, que são menos sensíveis aos ciclos econômicos, como as dos setores de serviços públicos, saúde e alimentos e bebidas, estavam entre as mais afetadas, enquanto as cíclicas, como as dos setores de seguros e automotivo, tiveram o melhor desempenho.