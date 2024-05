Alta de salários não prejudicará corte de juros pelo BCE em junho, diz Nagel

STRESA, ITÁLIA (Reuters) - Um aumento em um importante indicador salarial da zona do euro não é particularmente preocupante e o Banco Central Europeu (BCE) deve estar em posição de cortar as taxas de juros em 6 de junho, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, nesta sexta-feira.

Há muito tempo o BCE vem sinalizando um corte de juros no próximo mês, mas uma alta no crescimento dos salários negociados em todo o bloco monetário de 20 países, um indicador há muito esperado das pressões sobre os preços, obscureceu as perspectivas.

Nagel minimizou os números, que mostraram um aumento de 4,5% para 4,7%, argumentando que esse é um indicador retrospectivo e que espera tendências benignas no futuro.