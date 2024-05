Boeing vê aumento expressivo em preocupação de funcionários com segurança de produtos

(Reuters) - A Boeing registrou um aumento de seis vezes nos registros de seus funcionários levantando preocupações com a segurança de seus produtos e serviços durante os dois primeiros meses de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior, informou a fabricante de aviões nesta sexta-feira.

O aumento expressivo dos relatos ocorreu depois de um incidente em 5 de janeiro, quando um pedaço da fuselagem se soltou em pleno ar em um jato 737 MAX 9 da Alaska Airlines, informou a Boeing em seu relatório anual de segurança.

Em fevereiro, um painel de especialistas que analisou os processos de gerenciamento de segurança da Boeing constatou uma "desconexão" entre a administração sênior da fabricante e os funcionários envolvidos em sua cultura de segurança.