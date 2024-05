Brasil tem déficit em conta corrente maior do que o esperado em abril

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou déficit em transações correntes bem pior do que o esperado em abril, com os investimentos diretos no país também aquém da expectativa, informou o Banco Central nesta sexta-feira.

O déficit em transações correntes ficou em 2,516 bilhões de dólares em abril, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 1,57% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo mês de 2023 houve déficit de 247 milhões.

A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas, que apontava para um saldo negativo de 1,05 bilhão de dólares no mês.