Cúpula de finanças do G7 inicia nesta 6ª em busca de unidade sobre guerra na Ucrânia e China

"Estaremos apresentando uma proposta para usar os lucros inesperados dos ativos russos nos próximos anos", disse o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, aos repórteres antes da sessão de abertura, que será uma ampla análise da economia global.

"Portanto, vamos comparar as propostas. Vamos ver qual é a proposta mais conveniente, mais eficiente e mais rápida que pode ser colocada em prática", disse Le Maire.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que um empréstimo pode chegar a cerca de 50 bilhões de dólares, mas que nenhum valor foi acordado. Outras autoridades do G7 envolvidas nas discussões expressaram cautela, citando aspectos legais e técnicos complexos a serem definidos.

As autoridades serão acompanhadas no sábado pelo ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, cujo país devastado pela guerra está enfrentando uma ofensiva russa no norte e no leste, mais de dois anos depois do início da invasão russa.

O ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, disse que muitas questões permanecem em aberto sobre a proposta de empréstimo e que ele não espera que o G7 chegue a uma decisão concreta em Stresa.

Nesse caso, as autoridades continuarão negociando na expectativa de fazer progressos até o momento em que os chefes de governo do G7 se reunirem na região de Puglia, no sul da Itália, de 13 a 15 de junho.