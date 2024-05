Dólar tem leve alta com busca por proteção e fala de Campos Neto

Às 17h12, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,49%, a 5,1690 reais na venda.

A moeda norte-americana novamente oscilou em margens bastante estreitas durante a maior parte da sessão, com as cotações ora influenciadas pelo exterior, ora reagindo à busca por proteção antes do feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira.

Às 9h37, o dólar à vista marcou a cotação mínima de 5,1306 reais (-0,44%), na esteira do recuo da divisa dos EUA ante outras moedas no exterior, onde investidores realizavam os lucros recentes.

Ainda pela manhã, no entanto, o dólar se reaproximou da estabilidade ante o real, sem força para movimentos mais consistentes.

“O mercado no dia de hoje está alternando entre estabilidade e um pouco de queda, às vezes, ou de alta. Não há fatores muito fortes”, pontuou no meio da tarde Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos.

Na reta final dos negócios, porém, investidores fizeram o tradicional movimento de proteção, antes do feriado de segunda-feira nos EUA, e foram em busca de dólares. Com isso, as cotações aceleraram um pouco.