Dólar tem fraqueza em linha com exterior; Fed segue em foco

"A pressão vista no dólar e nos rendimentos dos títulos norte-americanos deu uma acalmada em função das expectativas sobre a agenda do dia", que está mais tranquila, disse Márcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX.

Segundo ele, o principal ponto de atenção do dia para o mercado de câmbio é um dado de confiança do consumidor norte-americano, agendado para as 11h.

Nesse contexto pouco movimentado, "o índice do dólar está sendo favorável, o que dá um pouquinho de alívio e respiro, favorecendo principalmente a cesta emergentes", disse Riauba.

A moeda norte-americana caía cerca de 0,25% contra uma cesta de pares fortes nesta manhã. Divisas emergentes pares do real também registravam ganhos frente ao dólar, com destaque para alta de 0,50% do peso chileno.

Nesta semana, o Federal Reserve mostrou cautela na condução da política monetária na ata de seu último encontro. A ata mostrou que algumas autoridades podem até considerar elevar os juros se a inflação não cair para a meta de 2%.

Esse tom, somado a dados desta semana que mostraram melhora na atividade empresarial dos EUA e preços mais altos de uma série de insumos, levaram operadores a adiar para dezembro a maioria das apostas sobre quando o banco central dos EUA cortará os juros.