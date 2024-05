EXCLUSIVO-Arábia Saudita planeja oferta de ações da Aramco já em junho, dizem fontes

O escritório de comunicação do governo e a Aramco não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Bancos incluindo Citigroup , Goldman Sachs e HSBC já haviam sido escalados para tocar a operação, informou a Reuters.

A Arábia Saudita embarcou numa transição econômica conhecida como Visão 2030, que coloca um setor privado expandido e um crescimento não ligado ao petróleo no centro do seu desenvolvimento futuro.

O governo saudita é de longe o maior acionista da Aramco, com uma participação de 90%, e depende fortemente dos seus dividendos.

A Aramco espera pagar 31 bilhões de dólares em dividendos, disse a empresa no início deste mês, apesar de reportar lucros menores no primeiro trimestre em meio a preços mais baixos do petróleo e volumes menores vendidos.

Desde a sua oferta pública inicial em 2019, o maior IPO do mundo, as ações da Aramco subiram de um preço de IPO de 32 riais para uma máxima de 38,64 riais há um ano. Na quinta-feira, as ações fecharam a 29,95 riais.