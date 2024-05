Expectativas de inflação mais altas são notícia "bastante ruim" para o BC, diz Campos Neto

Ao citar a flexibilização da meta fiscal de 2025 pelo governo, ele afirmou que houve uma piora na percepção do mercado para as contas públicas, e ressaltou que o tema pode afetar a política monetária a depender do impacto sobre variáveis macroeconômicas analisadas pelo BC no combate à inflação.

Campos Neto também disse que "ficou muito importante" observar o que acontece com a inflação de serviços, diante da demonstração de força do mercado de trabalho. Para ele, "parece que, na ponta, tem alguma pressão" de componentes de trabalho sobre os preços do setor, mas algo incipiente.

