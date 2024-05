Gol e Azul anunciam acordo de codeshare e ações disparam

"Observe que este acordo não depende de aprovação antitruste", afirmaram Gabriel Rezende e equipe em relatório enviado a clientes, avaliando ainda que a notícia poderá aumentar a percepção dos investidores sobre a possibilidade de uma fusão entre as companhias aéreas.

"Dado que a Azul voa sozinha em mais de 80% de suas rotas, a combinação de seus negócios poderia desbloquear sinergias substanciais de receitas, além da economia de custos para a empresa combinada", acrescentaram.

De acordo com o comunicado das duas empresas divulgado na noite de quinta-feira, as ofertas de rotas em codeshare estarão disponíveis para venda a partir do final de junho nos canais de ambas as companhias. As rotas que são operadas por ambas as empresas não fazem parte do acordo.

Azul e Gol -- que pediu recuperação judicial nos Estados Unidos -- afirmaram que possuem cerca de 1.500 decolagens diárias. "O acordo vai criar mais de 2.700 oportunidades de viagens com apenas uma conexão", afirmaram as empresas.

(Por Eduardo Simões, com reportagem adicional de Paula Arend Laier)