Ibovespa fecha em queda e acumula perda na semana com receios sobre juros nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em baixa nesta sexta-feira, ampliando o desempenho negativo na semana, em meio a receios de que o Federal Reserve possa postergar ainda mais o primeiro corte de juros na maior economia do mundo, enquando Azul foi destaque de alta no dia após acordo de codeshare com a Gol.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,2%, a 124.474,36 pontos, completando seis pregões seguidos de queda, de acordo com dados preliminares. Na semana, acumulou perda de 2,87%. Na máxima do dia, chegou a 125.257,27 pontos. Na mínima, marcou 124.259,33 pontos.

O volume financeiro somava 15,4 bilhões de reais antes dos ajustes finais.