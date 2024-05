Inflação do Japão desacelera ainda mais e mantém BC cauteloso sobre novos aumentos de juros

Por Makiko Yamazaki e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O núcleo da inflação do Japão desacelerou pelo segundo mês consecutivo em abril, provavelmente sinalizando que o Banco do Japão será paciente no aumento das taxas de juros já que o consumo continua frágil.

Embora a inflação esteja se mantendo confortavelmente acima da meta de 2% do banco central, as autoridades estão ansiosas para ver se o impulso dos preços do Japão tem a marca de uma demanda interna sustentável.