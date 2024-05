Inundações no RS afetam expectativas e confiança do consumidor tem menor nível em 1 ano em maio, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - As expectativas dos consumidores brasileiros para os próximos meses registraram piora em maio devido às inundações no Rio Grande do Sul e a confiança caiu para o nível mais baixo em um ano, mostraram dados da Fundação Getúlio Vargas divulgados nesta sexta-feira.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV teve em maio queda de 4,0 pontos, para 89,2 pontos, após duas altas consecutivas. Foi o resultado mais fraco desde abril do ano passado (87,5 pontos).

"O resultado mais que devolve as altas dos últimos dois meses... A forte queda nas expectativas foi, principalmente, influenciada pelo desastre ambiental no Rio Grande do Sul, com impactos nas condições de vida dos cidadãos e incertezas em relação à economia local”, disse Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE.