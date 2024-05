Minério de ferro tem ganho semanal com estímulo imobiliário na China

"O sentimento geral permaneceu positivo, sustentado pelas últimas políticas de estímulo à propriedade", disseram os analistas da Huatai Futures em uma nota.

A China anunciou medidas "históricas" na última sexta-feira para estabilizar seu setor imobiliário atingido pela crise, com o objetivo de limpar os estoques e aumentar a demanda de compradores de casas, com várias cidades reduzindo as taxas de juros de entrada e de empréstimos hipotecários como resposta.

Além disso, a China Vanke, uma grande incorporadora imobiliária com dificuldades de caixa, informou na quinta-feira que recebeu um empréstimo de 20 bilhões de iuanes.

Os preços do principal ingrediente da siderurgia sofreram pressão de baixa no dia anterior e foram negociados em uma faixa estreita na sexta-feira, conforme investidores e traders reavaliavam as perspectivas de demanda de curto prazo depois que o último dado de produção de metal quente não atendeu às expectativas, enquanto os estoques portuários continuaram a se acumular.

A produção média diária de metal quente entre as siderúrgicas pesquisadas pela Mysteel interrompeu um aumento de sete semanas, ficando em 2,37 milhões de toneladas em 24 de maio, enquanto os estoques de minério no porto aumentaram 0,3% na semana, para cerca de 148,55 milhões de toneladas, mostraram dados divulgados pela consultoria.

(Reportagem de Amy Lv e Emily Chow)