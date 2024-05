Suzano aumenta preços de celulose em todos os mercados a partir de junho

Para a Europa, o preço da celulose da empresa será de 1.500 dólares a tonelada. A fonte não informou os valores para as outras regiões e a Suzano não se manifestou.

Há duas semanas, o diretor comercial de celulose da Suzano, Leonardo Grimaldi, descreveu um quadro em que a companhia estava sobrevendida para os próximos trimestres e que a empresa estava limitando a entrada de novos pedidos.

O executivo também previu preços maiores de celulose no segundo trimestre ante o início do ano, o que deve ajudar a elevar as margens da companhia.

A Suzano tem elevado mensalmente seus preços de celulose desde meados do segundo trimestre do ano passado, em meio a um cenário de demanda elevada na Ásia e América do Norte e dificuldades logísticas que atravancam o fluxo da commodity pelos mercados globais.

A empresa anunciou aumento de 100 dólares no preço da celulose para a América do Norte a partir de abril, para 1.590 dólares. Depois disso o preço na região subiu mais 80 dólares em maio.

(Por Alberto Alerigi Jr.)