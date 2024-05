Taxas futuras de juros viram para o positivo após alertas de Campos Neto sobre inflação

SÃO PAULO (Reuters) - Depois de oscilarem em baixa durante a maior parte do dia, as taxas dos DIs fecharam a sexta-feira em alta após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmar que as expectativas de inflação têm sido uma “má notícia” e alertar para os possíveis impactos da tragédia no Rio Grande do Sul sobre a inflação.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,41%, ante 10,39% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,845%, ante 10,756% do ajuste anterior.

A taxa para janeiro de 2027 estava em 11,15%, ante 11,079%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,41%, ante 11,356%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,75%, ante 11,727%.