Tesla reduz produção do Model Y em Xangai, mostram dados

A Tesla cortou em abril os preços do Model Y na China para os níveis mais baixos desde que o modelo foi lançado no país pela primeira vez em 2021, ao mesmo tempo que ofereceu um esquema de financiamento a juros zero para compradores do Model 3 para aumentar as vendas.

A participação da Tesla no mercado geral de elétricos puros e híbridos plug-in da China caiu para 6,8% nos primeiros quatro meses deste ano, de 7,8% em todo o ano de 2023, quando vendeu 603.664 carros no país, de acordo com a China Passenger Car Association.

A chinesa BYD liderou o segmento na China com uma participação de 34,3% nos primeiros quatro meses, abaixo dos 35% de todo o ano de 2023.

(Reportagem de Zhang Yan e Casey Hall)