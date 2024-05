Wall St sobe; Dow e S&P 500 devem ter queda semanal por preocupações com inflação

Por Ankika Biswas e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos abriram em alta nesta sexta-feira, mas o Dow Jones e o índice de referência S&P 500 devem interromper quatro semanas consecutivas de ganhos já que as preocupações com a inflação reacenderam a cautela com a política monetária antes do fim de semana prolongado.

No entanto, o Nasdaq estava a caminho de subir 0,8% na semana graças aos resultados trimestrais fortes da Nvidia.