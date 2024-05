BB capta US$100 mi em operação sustentável com francês Natixis

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil informou nesta segunda-feira que concluiu neste mês uma operação sustentável de captação internacional no valor de 100 milhões de dólares.

A operação denominada "Triple Sustainable Repo" foi realizada junto ao banco de investimento francês Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB), como coordenador de sustentabilidade da operação.

De acordo com o BB, é a primeira operação desse tipo no mundo e inaugura a atuação do banco brasileiro sob o novo framework de dívidas vinculadas à sustentabilidade.