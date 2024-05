Brasil passa Bélgica como maior mercado de exportação para veículos elétricos e híbridos da China

Em janeiro o Brasil era o 10º maior mercado de exportação de carros chineses em janeiro.

Montadoras chinesas já começaram a elevar os investimentos para a produção local no Brasil. A BYD começou a construir um complexo fabril no país para iniciar a produção local até o final do ano ou no início de 2025, e a Great Wall Motor afirmou que sua fábrica no Brasil começaria a operar este mês.

O Brasil também se tornou o segundo maior destino de exportação da China para todos os carros em abril, ficando atrás da Rússia, que manteve a primeira posição.

A Rússia, que está sujeita a sanções ocidentais, deve continuar sendo o maior mercado de exportação de automóveis da China, disse o secretário-geral da CPCA, Cui Dongshu.

Espanha, França, Holanda e Noruega estão entre os países que registraram as maiores quedas nas importações de veículos elétricos de passageiros fabricados na China entre janeiro e abril, de acordo com dados da CPCA.

A investigação antisubsídios da UE abalou as exportações de veículos chineses para o bloco, mas as montadoras do país têm explorado ativamente que os mercados de América do Sul, Austrália e Sudeste Asiático para exportações, disse Cui.