Consumo de energia no Brasil aumenta 10,4% em abril, maior alta em 5 meses, diz CCEE

SÃO PAULO (Reuters) - O consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 10,4% em abril na comparação anual, na maior taxa desde novembro do ano passado, em função do calor atípico que elevou a demanda em todo o país para uma média de 72.020 megawatts (MW), segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O levantamento da instituição mostra que todos os Estados apresentaram alta da demanda em abril, período em que geralmente ocorre o avanço de frentes frias e há redução do consumo de energia no uso de equipamentos como ventiladores e ar-condicionado.

O mercado regulado de energia, atendido pelas distribuidoras de energia, mostrou a maior influência do clima, com o consumo avançando 14,1% na comparação anual, apontou a CCEE. Já no ambiente de contratação livre, no qual empresas podem escolher seu fornecedor de energia e negociar condições contratuais, houve um aumento de 4,7% do consumo frente a abril de 2023.