Coprocessado da Petrobras não pode competir com diesel verde e biodiesel, diz Silveira

"O investimento no coprocessado da Petrobras, que é importantíssimo e que no futuro vai chegar a ser competitivo financeiramente para a Petrobras,... não pode competir com biodiesel e nem com o diesel verde", acrescentou.

O ministro afirmou, entretanto, que tem uma posição mais contundente de não admitir a inclusão de mandato de coprocesso no biodesel, e que no caso do diesel verde a possibilidade é "menos pior".

O projeto do Combustível do Futuro, aprovado na Câmara em março, está tramitando agora no Senado.

A Petrobras vem defendendo que seu diesel R, que tem percentuais de cerca de 5% de óleos renováveis, dispute um mandato de 3% de biocombustíveis avançados, como o HVO. O ex-CEO da estatal, Jean Paul Prates, afirmava que o mandato para o diesel R seria complementar ao do biodiesel e não haveria concorrência com o produto.

