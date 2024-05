Ibovespa oscila sem viés claro com Magalu capitaneando perdas; Petrobras sobe

- PETROBRAS PN subia 0,79%, favorecida pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent tinha elevação de 0,9%. PETROBRAS ON avançava 0,89%.

- VALE ON cedia 0,08%, em dia de fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com queda de 1,1%, a 899 iuanes (124,10 dólares) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN operava estável, enquanto BRADESCO PN mostrava acréscimo de 0,23%, tendo como pano de fundo dados do Banco Central mostrando que as concessões de empréstimos no Brasil recuaram 1,6% em abril na comparação com o mês anterior. A inadimplência no segmento de recursos livres passou de 4,5% em março para 4,6% no mês passado.

- MAGAZINE LUIZA ON perdia 3,94% no primeiro pregão após começar a valer o grupamento de ações na proporção de 10 para 1, em meio a um ambiente ainda desafiador para o varejo, incluindo a revisão recentemente para cima nas projeções para a Selic no final do ano.

- AREZZO ON subia 1,12%, com o noticiário sobre a companhia mostrando que o fundo de pensão Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) passou a deter 5,06% do capital social da empresa, equivale a 5.613.065 ações ordinárias.

- GOL PN caía 2,13% tendo no radar anúncio de um plano financeiro de cinco anos para tirar a empresa da recuperação judicial nos Estados Unidos e melhorar os resultados, mas que deve pressionar as margens em 2024 antes de uma recuperação esperada a partir de 2025. Na sexta-feira, as ações tinham disparado com o anúncio de acordo de codeshare com a Azul. AZUL PN recuava 0,1%.