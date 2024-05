Minério de ferro cai com fraqueza da demanda da China e embarques elevados

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, depois que alguns investidores e traders liquidaram posições compradas para lucrar com as apostas de um consumo vacilante em meio à demanda sazonalmente fraca por aço na China, principal mercado consumidor do minério.

Ao mesmo tempo, os embarques globais de minério de ferro aumentaram 8,4% em relação à semana anterior, para cerca de 33,27 milhões de toneladas no período de 20 a 26 de maio, segundo dados da consultoria Mysteel, o que pesou ainda mais sobre os preços.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,1%, a 899 iuanes (124,10 dólares) a tonelada.