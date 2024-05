Não estava confortável em largar o guidance, diz Galípolo sobre voto na última reunião do Copom

Por Isabel Versiani

BRASÍLIA (Reuters) -O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que não ficou confortável em abandonar o "guidance" do Copom que apontava para mais um corte de 0,50 ponto percentual na taxa Selic na reunião deste mês, mas reafirmou o compromisso com a meta de inflação, ressaltando que não há "tergiversação" em torno da obrigação da autoridade monetária de cumprir o objetivo.

"O BC vai conseguir dirimir e afastar dúvidas que eventualmente possam ter sido levantadas, dado que a gente vai estar sempre reforçando e reafirmando e demonstrando o compromisso que a gente tem com o que é nossa missão institucional, que é a perseguição da meta de inflação através da taxa de juros no patamar restritivo necessário pelo tempo que for necessário", disse Galípolo ao participar de um evento universitário.