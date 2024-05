Presidente do BNDES diz que votação da LCD ficou para a próxima semana

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira que a votação do projeto que cria a Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD) no Senado ficou para a semana que vem em razão do feriado na próxima quinta-feira.

Na última quarta-feira, ele estimou que o projeto seria aprovado pelo Senado nesta semana. A matéria já passou pela Câmara dos Deputados e está para ser analisada pelos senadores.

De acordo com Mercadante, a aprovação está bem encaminhada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.