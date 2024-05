Taxas futuras de juros caem com fala de Campos Neto e sem a referência dos Treasuries

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Sem a referência dos Treasuries em função do feriado nos EUA, as taxas dos DIs fecharam a segunda-feira em baixa firme, reagindo a comentários mais brandos do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre as expectativas de inflação no Brasil, ainda que o relatório Focus tenha revelado aceleração das projeções para o IPCA nos próximos anos.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,365%, ante 10,4% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,71%, ante 10,84% do ajuste anterior.