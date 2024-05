União Europeia aprova lei para aumentar produção de tecnologia verde

BRUXELAS (Reuters) - Governos da União Europeia aprovaram formalmente nesta segunda-feira uma nova lei destinada a garantir que o bloco produza 40% de seus painéis solares, turbinas eólicas, bombas de calor e outros equipamentos de tecnologia limpa, além de ajudar o setor europeu a competir com rivais norte-americanos e chineses.

A Net Zero Industry Act (NZIA) entrará em vigor no próximo mês ou no início de julho, assim que for assinada pelos presidentes do Parlamento Europeu e do Conselho e publicada no Diário Oficial da UE.

A lei é uma peça central do esforço da UE para garantir que o bloco seja não apenas líder global na redução das emissões de gases de efeito estufa, mas também na fabricação da tecnologia necessária.