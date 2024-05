Banco Inter se torna único dono da Granito em operação de R$110 mi

"A aquisição representa um passo importante do Inter no mercado de pequenas e médias empresas, segmento com grande potencial de crescimento", afirmou a Inter&Co em comunicado enviado à imprensa.

De acordo com o grupo, a Granito é pioneira no setor de pagamentos, com tecnologia própria e inovadora, desde o software que processa as transações, o sistema operacional, até o pagamento final das transações via plataformas web e mobile.

"Aprimoraremos nossa proposta de valor para os clientes, tornando nosso Super App financeiro um conjunto completo de soluções para empresários e empreendedores", disse o presidente-executivo da Inter&Co, João Vitor Menin, sobre a aquisição.

Além do Banco Inter, a holding Inter&Co controla a subsidiária Inter&Co Payments.