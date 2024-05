BCE cortará juros de forma lenta e gradual com foco em reuniões trimestrais, diz Knot

LONDRES (Reuters) - O Banco Central Europeu pode reduzir gradualmente os juros devido à desaceleração da inflação, e as decisões sobre futuros cortes podem se concentrar em reuniões trimestrais com novas projeções econômicas, disse nesta terça-feira o presidente do banco central holandês, Klaas Knot.

O BCE tem se comprometido a cortar os juros em sua reunião de 6 de junho, quando novas previsões econômicas também serão publicadas. As autoridades estão agora debatendo a velocidade com que devem reduzir os juros novamente, uma vez que a inflação provavelmente será volátil nos próximos meses, mas ainda é vista caindo para a meta de 2% em 2025.

Knot, uma voz influente no Conselho do BCE, composto por 26 membros, sugeriu que as reuniões de junho, setembro e dezembro podem ser fundamentais, uma vez que grande parte dos dados mais significativos usados para justificar as mudanças na política monetária são publicados apenas uma vez por trimestre.