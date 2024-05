BNDES reduz juros de linha de crédito para exportação

"Essa taxa vigorou durante curto período no início deste ano, mas, fora das condições especiais que agora se tornam perenes, essa remuneração do BNDES poderia chegar a até 1,30% ao ano", afirmou o banco.

No caso das grandes empresas, o spread fica limitado a 0,8% ao ano se o financiamento for para exportação de bens de capital (produtos industrializados de maior valor agregado), ou a 1,05% ao ano se o produto for bens de consumo.

Nas antigas condições do BNDES Exim Pré-Embarque, essas taxas eram de, respectivamente, 1,05% e 1,30% ao ano.

De acordo com o BNDES, as novas condições são válidas tanto para operações diretas quanto para operações indiretas.

O BNDES estima que a linha Exim Pré-embarque já atendeu mais de 1.500 empresas exportadoras brasileiras, com os desembolsos superando 60 bilhões de reais.

(Por Rodrigo Viga Gaier, do Rio de Janeiro)