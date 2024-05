Consumidores da zona do euro reduzem expectativas de inflação, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro reduziram suas expectativas de inflação no mês passado, mostrou uma nova pesquisa do Banco Central Europeu (BCE) na terça-feira, no momento em que o banco faz planos para começar a reverter uma série recorde de aumentos nas taxas de juros.

As expectativas de inflação para os próximos 12 meses diminuíram de 3,0% no mês anterior para 2,9%, atingindo seu nível mais baixo desde setembro de 2021. Enquanto isso, as expectativas para a inflação daqui a três anos caíram de 2,5% para 2,4%, ainda muito acima da meta de 2% do BCE.

A inflação caiu rapidamente no ano passado, atingindo 2,4% no mês passado, mas o BCE agora a vê oscilando em torno de seu nível atual pelo resto do ano, antes que a desinflação comece novamente e a meta seja atingida em 2025.