Dólar recua frente ao real em linha com apetite por risco no exterior

O foco está sobre o índice PCE dos Estados Unidos e sobre os índices de preços ao consumidor das principais economias da zona do euro, já que os resultados podem afetar as expectativas sobre quando os bancos centrais começarão a cortar os juros.

Os dados dos países da zona do euro começam a ser divulgados na quarta-feira, e o PCE -- medida de inflação preferida do Federal Reserve -- sairá na sexta.

Mais cedo, o Banco Central Europeu informou que os consumidores da zona do euro reduziram suas expectativas de inflação no mês passado.

As expectativas de inflação para os próximos 12 meses diminuíram de 3,0% no mês anterior para 2,9%, atingindo seu nível mais baixo desde setembro de 2021. Enquanto isso, as expectativas para a inflação daqui a três anos caíram de 2,5% para 2,4%, ainda acima da meta de 2% do BCE.

É dado como certo um corte de juros pelo BCE na reunião do próximo mês, com os mercados apostando em apenas mais uma redução até dezembro.

Os operadores também estão precificando um corte de 0,25 ponto percentual pelo Fed este ano, provavelmente em setembro ou novembro, com uma pequena chance de uma segunda redução.