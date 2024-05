FMI diz que flexibilidade do Brasil no ritmo de afrouxamento monetário é prudente

"O ritmo cuidadoso de relaxamento da política monetária tem sido adequado e compatível com o sistema de metas de inflação. Com a inflação em queda e a perspectiva de que permaneça dentro do intervalo de tolerância, manter a flexibilidade quanto ao ritmo e à duração do ciclo de redução dos juros é prudente, tendo em vista o mercado de trabalho apertado e as expectativas de inflação acima da meta", acrescentou.

No comunicado, o FMI também elogiou as autoridades brasileiras pelo que classificou de esforço para melhorar a situação fiscal do país, assim como pela realização de uma "ambiciosa agenda de crescimento sustentável", citando a reforma tributária como parte desta agenda.

"Louvamos o compromisso das autoridades de continuar a melhorar a posição fiscal do Brasil. Eliminar renúncias tributárias ineficientes, ampliar a base tributária e enfrentar a rigidez dos gastos abririam espaço para políticas prioritárias e para responder a choques e, ao mesmo tempo, apoiar a sustentabilidade da dívida pública", disse o FMI.

"As autoridades avançaram em sua ambiciosa agenda de crescimento sustentável e inclusivo. Espera-se que a implementação da histórica reforma do IVA fortaleça a produtividade, crie empregos formais e melhore a equidade."

Ao comentar o aumento da estimativa para o crescimento da economia brasileira no médio prazo, o FMI atribuiu a decisão à reforma tributária, cuja regulamentação agora tramita no Congresso Nacional depois de ter sido aprovada no ano passado, e disse que investimentos na economia verde podem impulsionar ainda mais o potencial econômico do país.

O Fundo apontou que os riscos para as perspectivas de crescimento brasileiro diminuíram em relação ao ano passado, ao mesmo tempo que alertou que ainda são incertos os impactos fiscais e macroeconômicos das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul na maior tragédia climática da história daquele Estado.