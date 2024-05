Ibovespa fecha em queda com Vale e Treasuries; Petrobras sobe

Dados sobre preços ao produtor em abril, resultado fiscal do governo central e confiança da indústria também ocuparam as atenções no mercado brasileiro.

DESTAQUES

- VALE ON caiu 2,16%, pesando negativamente, com os preços futuros do minério de ferro atingindo seu nível mais baixo em uma semana na China, uma vez que a demanda por aço permaneceu fraca no país, apesar dos últimos estímulos imobiliários. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian devolveu ganhos do começo da sessão e encerrou as negociações do dia em queda de 2,11%, a 882,5 iuanes (121,78 dólares) a tonelada, o menor valor desde 20 de maio.

- PETROBRAS PN avançou 2,13%, beneficiada pela alta do petróleo no exterior, enquanto a nova CEO da companhia, Magda Chambriard, afirmou na véspera que a Petrobras será "perfeitamente" capaz de dar retorno a acionistas privados ou à União, que é a controladora. Questionada sobre a remuneração ao acionista, Chambriard disse que trabalhará para isso. "Se tem lucro, vai ter lucro, vamos ter dividendos; queremos ter lucro, queremos ter dividendos." Na visão do BTG Pactual, ela sugeriu uma estratégia em que a coerência econômica prevalecerá.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,54% e BRADESCO PN fechou em baixa 0,08%, sem conseguir sustentar o sinal positivo do começo da sessão.

- MAGAZINE LUIZA ON terminou com declínio de 6,54%, ampliando a série de quedas para sete sessões, ainda penalizada por preocupações com o crescimento futuro da varejista. CASAS BAHIA ON, que não está no Ibovespa, caiu 0,85%.