Ibovespa renova mínimas com alta nos rendimentos dos Treasuries; Petrobras sobe

O título de dez anos marcava 4,5281% nesta tarde, de 4,473% na véspera e 4,445% na mínima do dia, mais cedo, com uma das divulgações da sessão mostrando uma melhora inesperada na confiança do consumidor norte-americano em maio.

No mercado acionário, o S&P 500 rondava a estabilidade, enquanto o Nasdaq trabalhava no azul e o Dow Jones, no vermelho.

Mais cedo, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, reforçou o tom cauteloso recente de membros da autoridades monetária dos EUA ao afirmar que o BC deve esperar um progresso significativo na inflação antes de cortar os juros.

O declínio no principal índice da bolsa paulista era atenuado pelo desempenho robusto das ações da Petrobras, com as preferenciais avançando 2,7% e as ordinárias valorizando-se 1,73%.

Além da alta do petróleo no mercado externo, também eram analisadas declarações da nova presidente-executiva da Petrobras, Magda Chambriard, que disse na véspera que a política de preços de combustíveis da estatal seguirá "abrasileirada".

A executiva, que tomou posse na sexta-feira passada, lembrou que a Petrobras é uma empresa de economia mista, que será "perfeitamente" capaz de dar retorno a acionistas privados ou à União, que é a controladora.