Japão está preocupado com aspectos negativos do iene fraco, diz ministro das Finanças

TÓQUIO (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse nesta terça-feira que está preocupado com os aspectos negativos da atual fraqueza do iene, reiterando as advertências do país contra movimentos excessivos da moeda.

"O iene fraco aumenta os lucros dos exportadores, mas também aumenta os encargos das empresas e dos consumidores, pois eleva os preços das importações", disse Suzuki a um comitê do Parlamento.

"Como nossa meta tem sido alcançar aumentos salariais que excedam o aumento dos preços, estamos mais preocupados com o impacto negativo da fraqueza do iene neste momento", disse ele.