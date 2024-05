Kashkari deseja ver progresso significativo na inflação antes de corte de juros do Fed

Em abril, Kashkari disse que havia previsto dois cortes para este ano na reunião de março do banco central dos EUA, mas se o processo de desinflação continuar estagnando, talvez não seja necessário nenhum corte até o final do ano.

Os preços ao consumidor dos EUA aumentaram menos do que o esperado em abril, sugerindo que a inflação retomou sua tendência de queda no início do segundo trimestre.

(Por Kanjyik Ghosh)