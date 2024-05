Patria recebe aprovação de cotistas para transferência de FIIs do CSHG

(Reuters) - O Patria Investimentos informou nesta terça-feira que obteve as aprovações dos cotistas para transferência da área brasileira de Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) administrados e geridos pelo Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG) no Brasil para a sua gestão, na vertical de real estate.

Com a conclusão da migração do portfólio, que deverá ocorrer até 30 de agosto, 2,4 bilhões de dólares em ativos sob gestão oriundos dos FIIs adquiridos serão adicionados à vertical real estate, que passa a totalizar 6 bilhões de dólares em ativos sob gestão no Brasil, Chile e Colômbia, afirmou o Patria.

Com a operação, segundo a gestora, a área passa a representar cerca de 15% do total de 43 bilhões de dólares em ativos sob gestão do Patria, considerando todas as suas verticais, que incluem também private equity, infraestrutura, crédito, public equities e global private market solutions.