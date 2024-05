(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq abriram em alta nesta terça-feira depois de feriado na véspera, com os investidores aguardando dados de inflação no final da semana que podem influenciar as expectativas quanto à trajetória da política monetária do Federal Reserve.

O Dow Jones caía 0,10% na abertura, para 39.028,99 pontos. O S&P 500 subia 0,21%, a 5.315,91 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,40%, para 16.988,315 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)