Ações caem com nervosismo persistente sobre juros

O rendimento do bund de dez anos, considerado a referência da Europa, subiu para um pico de mais de seis meses e estava em 2,685%, depois que a inflação alemã aumentou um pouco mais do que o previsto, para 2,8% em maio.

"O que se viu nas últimas semanas é que essa narrativa de 'mais altos por mais tempo' em termos de taxas de juros voltou à tona", disse Dan Boardman-Weston, chefe-executivo e diretor de investimentos da BRI Wealth Management.

Entretanto, participantes do mercado monetário veem cerca de 90% de chance de o Banco Central Europeu (BCE) iniciar seu ciclo de flexibilização de política monetária na próxima semana, de acordo com a ferramenta de probabilidade de taxas do LSEG.

Todos os principais setores do STOXX 600 registraram perdas, com os de recursos básicos e de serviços públicos entre os mais combalidos, com uma queda de cerca de 2% cada.

Nesta semana, o índice PCE dos Estados Unidos, previsto para sexta-feira, juntamente com uma leitura da inflação da zona do euro, estarão no radar dos investidores.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,86%, a 8.183,07 pontos.