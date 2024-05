Assembleia de credores da Light aprova plano de recuperação judicial

Após nova rodada de conversas no último mês, a expectativa já era de ampla aprovação nesta quarta-feira, uma vez que a companhia havia fechado acordos com uma parte relevante de seus credores, concentrados principalmente em debenturistas e bondholders.

Pelos termos aprovados, a Light fará uma capitalização de até R$ 1,5 bilhão, com R$ 1,0 bilhão ancorados por seus acionistas de referência: Nelson Tanure, Ronaldo Cezar Coelho e Carlos Alberto Sicupira.

O plano também prevê conversão de parte dos créditos em ações, via debêntures conversíveis, até o limite de R$ 2,2 bilhões, pagamento integral a credores com créditos até 30 mil reais, entre outras ações.

O plano já foi aprovado também por acionistas da Light e agora segue para aprovação do juiz do caso.

A Light entrou em recuperação judicial em meados do ano passado, depois de uma deterioração da situação econômico-financeira de sua distribuidora de energia, que atende mais de 30 cidades do Rio de Janeiro.

A perda de capacidade financeira da distribuidora havia feito com que a agência reguladora Aneel emitisse uma intimação que poderia levar à caducidade da concessão da distribuição. Essa intimação acabou sendo arquivada na semana passada, antes mesmo da aprovação do plano de recuperação judicial, com um "voto de confiança" da diretoria da Aneel nos esforços de reestruturação pela companhia.