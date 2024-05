China bloqueia carne bovina de fábrica da JBS nos EUA

A suspensão entrou em vigor na segunda-feira, de acordo com um aviso publicado no site do Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

A ractopamina é um aditivo alimentar usado para aumentar o peso dos animais. Seu uso foi proibido ou restringido em pelo menos 160 países, incluindo a União Europeia, a Rússia e a China.

Além disso, a China bloqueou a entrada de produtos de carne e aves provenientes do Cool Port Oakland, em Oakland, Califórnia, com efeito a partir da mesma data, de acordo com um porta-voz do USDA.

O Cool Port Oakland é uma instalação de armazenamento a frio usada para mercadorias perecíveis ou outros produtos sensíveis, como alimentos ou medicamentos. A empresa não respondeu a um pedido de comentário nesta quarta-feira.

"A alfândega chinesa detectou ractopamina em um lote de produtos de omaso de carne bovina congelada exportados para a China por esses estabelecimentos e destruiu esse lote de produtos em conformidade com suas regulamentações", disse o porta-voz do USDA em um comunicado por email.

O USDA está conduzindo uma investigação, disse o porta-voz.