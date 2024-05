Dívida pública federal sobe 0,99% em abril com impulso de títulos atrelados à Selic

Com as emissões predominantes dos títulos atrelados à Selic (LFTs), a participação desses papeis na composição da dívida pública federal subiu de 41,8% em março para 43,1% no mês passado, ficando mais próxima do limite máximo estabelecido no Plano Anual de Financiamento (PAF), que estabeleceu uma banda entre 40% e 44% para o final deste ano.

Dias afirmou que os dados de maio, ainda em evolução, mostram uma melhora nesse cenário, com volumes mais expressivos de emissões de títulos prefixados e atrelados à inflação. Segundo ele, houve no período uma reversão parcial da aversão a risco, com redução do nível da curva de juros.

"A gente entende que, até o momento, as condições se encontram alinhadas para o cumprimento do PAF", disse.

Ele argumentou que essa variação na composição dos títulos gera impacto no custo da dívida, mas parte do efeito é compensado pela diversificação da carteira do Tesouro. Isso porque em momentos com a Selic mais alta há tendência de queda da inflação, o que aumenta o custo de papeis de um lado, mas reduz de outro.

Segundo os dados da pasta, o custo médio do estoque da dívida pública federal acumulado em 12 meses subiu de 10,40% ao ano em março para 10,63% no mês passado.

Em relação às novas emissões de títulos da dívida interna, o custo médio caiu de 11,32% para 11,16% ao ano.