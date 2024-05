Dólar avança frente ao real em linha com outros mercados emergentes

Nas últimas semanas, autoridades do banco central norte-americano tem reforçado que precisam avaliar mais dados para ganhar confiança de que a inflação no país está à caminho da meta de 2%, sem indicar quando a instituição pode começar a cortar sua taxa de juros.

O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse em uma entrevista à emissora CNBC na terça-feira que o banco central deve esperar por um progresso significativo na inflação antes de reduzir os juros, abrindo a porta para até mesmo elevar a taxa básica caso os preços não desacelerem ainda mais.

Operadores começaram o ano esperando cortes em março, mas a inflação persistente e a fala hawkish de autoridades reduziram as expectativas para um corte de 25 pontos-base somente em novembro ou dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

No cenário doméstico, a alta do dólar pode ser entendida de um ponto de vista técnico, segundo Izac, com os investidores marcando posições antes do feriado de Corpus Christi na quinta-feira, que deve também reduzir as negociações do dia seguinte.

O mercado brasileiro também avalia dados de mercado de trabalho e resultados fiscais nesta manhã.

Ainda nesta manhã, todas as taxas do DI (Depósito Interfinanceiro) apresentavam altas, com um avanço maior em contratos mais longos. Os prêmios para janeiro de 2028 e 2029, por exemplo, subiam 0,09 ponto percentual.