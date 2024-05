Em despedida, Moraes diz que TSE dá exemplo de romper "cultura de impunidade" das redes sociais

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou nesta quarta-feira que o tribunal dá exemplo de romper o que chamou de "cultura de impunidade" das redes sociais e disse e que a Justiça Eleitoral continuará combatendo a desinformação, em discurso de despedida do comando da corte.

"Nós aqui no TSE avançamos nas eleições, na jurisprudência, nas resoluções para demonstrar que essa verdadeira lavagem cerebral de algoritmos não transparentes -- diria em alguns casos viciados para determinadas bolhas -- e que isso continuará a ser combatido pela Justiça Eleitoral", disse ele, no plenário do tribunal.

"Esse Tribunal Superior Eleitoral dá o exemplo da necessidade de rompimento dessa cultura de impunidade às redes sociais", afirmou.