FMI eleva previsão de crescimento do PIB da China para 2024 e 2025, mas alerta para riscos futuros

O FMI disse que revisou para cima suas estimativas para o PIB de 2024 e 2025 em 0,4 ponto percentual, mas alertou que o crescimento da China desaceleraria para 3,3% até 2029 devido ao envelhecimento da população e à expansão mais lenta da produtividade.

A expectativa agora é que a economia chinesa desacelere para 4,5% em 2025.

"A melhora que temos para este ano reflete principalmente o fato de que o crescimento do PIB no primeiro trimestre foi mais forte do que o esperado e que algumas medidas adicionais foram anunciadas recentemente", disse a primeira vice-diretora-gerente do FMI, Gita Gopinath, em Pequim.

Gopinath falou em uma coletiva de imprensa para marcar a conclusão da análise anual do Fundo sobre as políticas econômicas da China.

A atualização do FMI para 2024 está em linha com a meta de crescimento de Pequim de "cerca de" 5%, que a economia parece estar no caminho certo para alcançar depois de ter superado as expectativas ao registrar uma expansão de 5,3% no primeiro trimestre. No entanto, as pressões deflacionárias continuam grandes e uma crise imobiliária prolongada continua sendo um grande obstáculo para o crescimento.

"Os riscos para a perspectiva estão inclinados para o lado negativo, incluindo um reajuste do setor imobiliário maior ou mais longo do que o esperado e o aumento das pressões de fragmentação", disse Gopinath.