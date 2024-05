Goldman Sachs reitera compra de Lojas Renner; vê mercado precificando cenário excessivamente conservador

(Reuters) - Analistas do Goldman Sachs revisaram projeções sobre a Lojas Renner para refletir um segundo trimestre potencialmente mais fraco, mas reiteraram a recomendação de "compra" para a ação, com preço-alvo de 20 reais, conforme relatório enviado a clientes nesta quarta-feira.

"Acreditamos que o mercado está atualmente precificando um cenário excessivamente conservador para 2024", afirmaram Irma Sgarz e equipe, vendo margem para a empresa superar expectativas dos investidores e para um "re-rating" de múltiplos no contexto de um ambiente competitivo potencialmente mais benigno.

Eles citam que as ações recuaram 16% no último mês, bem acima do declínio do Ibovespa, em razão das preocupações de investidores sobre o quanto as enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul e as temperaturas mais altas que a média no Sudeste poderão afetar os resultados do segundo trimestre.