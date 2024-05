Ibovespa fecha em queda com feriado minando apetite por risco

No Brasil, a véspera do feriado teve uma agenda cheia de dados macroeconômicos, incluindo queda na taxa de desemprego para 7,5% no trimestre até abril e alta da dívida bruta a 76% do PIB em abril, com superávit do setor público abaixo do esperado.

A pauta ainda mostrou que o IGP-M acelerou a alta para 0,89% em maio, enquanto a confiança do setor de serviços recuou novamente em maio. O Ministério do Trabalho e Emprego ainda divulgou a abertura de 240.033 vagas formais de trabalho em abril.

DESTAQUES

- VALE ON recuou 1,02%, com os futuros do minério de ferro recuando pela terceira sessão consecutiva na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,11%, a 891 iuanes a tonelada, depois de cair mais de 2% na terça-feira.

- PETROBRAS PN caiu 0,13%, após duas altas seguidas, mesmo com o sinal positivo dos preços do petróleo no mercado externo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista ao jornal francês Le Monde, publicada nesta quarta-feira, que não há mudança radical ou motivo de preocupação com a Petrobras e a empresa deve executar seu plano de investimento. Analistas do JPMorgan cortaram o preço-alvo das ações de 43,50 para 41 reais para incorporar os resultados do primeiro trimestre, reiterando recomendação "neutra".

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em baixa de 0,7% e BRADESCO PN perdeu 1,01%, contaminados pelo clima mais cauteloso no mercado antes do feriado na quinta-feira, quando Wall Street funcionará normalmente.