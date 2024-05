Ibovespa recua com cautela antes de feriado em dia cheio

A bolsa paulista não abrirá na quinta-feira em razão do feriado de Corpus Christi, o que endossa cautela, uma vez que Wall Street funcionará normalmente e a sexta-feira trará dados de inflação relevantes nos Estados Unidos.

Em Nova York, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, cedia 0,76% nos primeiros negócios, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,5977%, de 4,542% na véspera.

No Brasil, uma agenda cheia de dados macroeconômicos ocupava as atenções, incluindo queda na taxa de desemprego para 7,5% no trimestre até abril e aumento da dívida bruta a 76% do PIB em abril, com superávit do setor público abaixo do esperado.

A pauta ainda mostrou que o IGP-M acelerou a alta para 0,89% em maio, enquanto a confiança do setor de serviços recuou novamente em maio.

"Vemos um cenário bastante desafiador no curto prazo para o mercado", afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista.

DESTAQUES